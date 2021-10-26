Huawei привезла в Россию весы для измерения жира в организме

Весы оснащены технологией Huawei TruFit 2.0, разработанной в сотрудничестве с Хэфэйским институтом физики и Китайской академией наук. Также устройство обладает системой из восьми электродов, которые позволяют получать данные одновременно верхней и нижней частей тела.

Благодаря этому всему весы анализируют содержание жира в организме, скелетной мышечной массы, общее содержание воды в организме, минералов в костной ткани, а также данные о пульсе и других параметрах тела. Это должно помочь в похудении.

Huawei Scale 3 Pro поддерживают Bluetooth и Wi-Fi, могут подключаться к смартфону. В приложении можно завести до 10 индивидуальных учётных записей для членов семьи.

Весы начали продаваться с 26 октября 2021 года в фирменных магазинах Huawei и магазинах-партнёрах. Рекомендованная розничная цена составляет 5990 рублей .