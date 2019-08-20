Huawei признала, что находится «на грани жизни и смерти»

«Компания оказалась на грани жизни и смерти. Если вы не можете работать, уступите место нашему танку. А если вы согласны выйти на поле боя, вы можете привязать верёвку к танку и вытащить его за собой — вот такой настрой должен быть у каждого», — с этими словами Чжэнфэй обратился к сотрудникам Huawei.

Изданию Bloomberg он сообщил, что будет тщательно следить за эффективностью работников. В случае, если их продуктивность не будет удовлетворять компанию, зарплата будет сокращаться. Не исключены также и увольнения.

Кроме того, Huawei планирует расширить производственное оборудование, чтобы не оказаться беспомощной после окончания временной лицензии США. Упор компания будет делать на «наиболее конкурентоспособную продукцию».

Чжэнфэй впрочем уверен, что Huawei продолжит развиваться несмотря ни на что. Даже без сотрудничества с американскими партнёрами.

Напомним, вчера министерство торговли США продлило для Huawei на 90 дней временную лицензию, позволяющую вести дела с американскими компаниями.