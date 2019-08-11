Huawei признала, что ускорила выход операционной системы из-за санкций США

По его словам, она должна была выйти в следующем году. Однако запуск пришлось ускорить из-за накалившейся ситуации с США. Напомним, в мае министерство торговли страны ввело против компании ограничения и запретило использовать американские технологии.

Кроме того, представитель Huawei рассказал, что в подразделении компании, которое занимается разработкой и поддержанием HarmonyOS, работает от 4 до 5 тысяч человек.

Собственную операционку компания официально представила пару дней назад, хотя слухи о ней ходили как минимум с мая. HarmonyOS предназначена для широкого спектра устройств, от смартфонов до телевизоров. Вчера, кстати, Huawei презентовала первый «умный» телевизор Honor Vision на новой ОС.