Huawei: производство микросхем в Китае "возродится" под санкциями США

Выступая на пресс-конференции, Сюй выступил против введенных Вашингтоном ограничений на экспорт технологий, заявив, что промышленность не будет "сидеть сложа руки".

Компания Huawei недавно заявила о прорыве в технологии разработки полупроводников и сказала, что будет поддерживать усилия китайской полупроводниковой промышленности по “самосбережению, самоукреплению и самодостаточности". Однако Reuters отмечает, что Huawei все еще нуждается в чипах меньшего нанометрового размера для более продвинутых приложений. По сообщениям, компания испытывает трудности с получением таких чипов после введения санкций, которые затрудняют ее доступ к американским технологиям.