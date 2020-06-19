Huawei раскрыла секрет автоматического ремонта своих смартфонов

Технологию используют в фирменных ремонтных мастерских. Речь идёт о специальных автоматизированных стендах для разборки смартфонов. По словам президента мобильного подразделения Huawei Хи Гэнга (He Gang), в аппаратах применяются материалы с высокими адсорбирующими свойствами и хорошей термостойкостью. Кроме того, используется двойная интеллектуальная система контроля температуры. Всё это нужно, чтобы снимать тыльную панель смартфона (сейчас без нагрева это сделать нельзя).

Сообщается, что с полностью автоматизированным стендом на разборку смартфона уходит около шести минут. Отмечается, что о данной технологии не принято рассказывать, но она существует в реальности и используется.