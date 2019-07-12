Huawei рассказала о настоящем предназначении собственной операционной системы

То, что Huawei заработала в первом полугодии больше, чем в аналогичный период прошлого года, неудивительно. Вся история с баном США вступила в острую фазу в мае, а четырёх предыдущих месяцев компании вполне могло хватить, чтобы активно поработать. Например, до начала конфликта с США Huawei успела отгрузить более 100 миллионов смартфонов. Так что, настоящие последствия американских санкций будут видны по итогам второго полугодия.

Что касается операционной системы, которую по слухам Huawei разрабатывает на замену Android, то она, по словам представителя компании, будет предназначаться для устройств Интернета вещей (IoT). Андроид же всё-таки останется приоритетной платформой для смартфонов.