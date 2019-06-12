Ferra

Huawei рассказала о создании автопилота для Audi и Toyota

Автомобили с ним запустят уже в 2021 году
Переживающая нелёгкие времена китайская компания Huawei заявила, что в партнёрстве с Audi, Toyota и ещё двумя китайскими компаниями запустит к 2021 году беспилотные автомобили.

Совместные с этими партнёрами предприятия Huawei занимаются разработкой системы искусственного интеллекта, которая будет управлять автомобилями. Как рассказал один из представителей китайской компании, запуск таких авто будет осуществлён уже в 2021 или 2022 году в Китае и Европе. Он считает, что именно китайские производители станут лидерами на рынке беспилотных решений.

Пока сложно сказать, будут ли реализованы планы Huawei. Компания столкнулась с ограничениями со стороны США, и сейчас ей нужно решить множество вопросов относительно уже существующего бизнеса. Пока всё выглядит не очень позитивно. Сегодня, например, компании пришлось отложить на неопределённый срок анонс нового ноутбука.

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