Huawei рассказала о создании автопилота для Audi и Toyota

Совместные с этими партнёрами предприятия Huawei занимаются разработкой системы искусственного интеллекта, которая будет управлять автомобилями. Как рассказал один из представителей китайской компании, запуск таких авто будет осуществлён уже в 2021 или 2022 году в Китае и Европе. Он считает, что именно китайские производители станут лидерами на рынке беспилотных решений.

Пока сложно сказать, будут ли реализованы планы Huawei. Компания столкнулась с ограничениями со стороны США, и сейчас ей нужно решить множество вопросов относительно уже существующего бизнеса. Пока всё выглядит не очень позитивно. Сегодня, например, компании пришлось отложить на неопределённый срок анонс нового ноутбука.