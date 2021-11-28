Huawei разработала технологию для оценки состояния кожи

Такое приложение сможет определять, в каком состоянии находится кожа. Согласно патентной документации, технология предоставит интерактивный метод и электронное устройство для распознавания кожи. Метод также сможет определять движение руки, то есть распознавать жесты. Приложение сможет соотносить их с намерениями пользователя. Так сервис сможет «понимать», что делает человек во время процедур по уходу за кожей и макияжа. В итоге приложение сможет давать советы.

Стоит отметить, что это лишь патент, и неясно, будет ли он реализован компанией Huawei в ближайшем будущем.