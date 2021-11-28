Huawei разработала технологию для оценки состояния кожи

Наука и технологии
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Huawei разработала технологию для оценки состояния кожиПригодится для рекомендаций по уходу за ней
Huawei подала заявку на патент технологии обнаружения кожи. Она может использоваться для приложения, которое будет рекомендовать индивидуальный уход за кожей и макияж.
Такое приложение сможет определять, в каком состоянии находится кожа. Согласно патентной документации, технология предоставит интерактивный метод и электронное устройство для распознавания кожи. Метод также сможет определять движение руки, то есть распознавать жесты. Приложение сможет соотносить их с намерениями пользователя. Так сервис сможет «понимать», что делает человек во время процедур по уходу за кожей и макияжа. В итоге приложение сможет давать советы.
Стоит отметить, что это лишь патент, и неясно, будет ли он реализован компанией Huawei в ближайшем будущем.
Источник: Huaweicentral