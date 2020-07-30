Huawei разрешили использовать технологии Qualcomm, несмотря на санкции США

Это значит, что Huawei сможет продолжать применять запатентованные Qualcomm технологии в своих устройствах. Также китайской компании придётся заплатить $1,8 млрд, чтобы покрыть ранее неуплаченные лицензионные сборы. Это обеспечит Qualcomm хорошие финансовые результаты по итогам 2020 года.

Стоит отметить, что примерно пятую часть выручки Qualcomm получает от лицензионных отчислений клиентов. Поэтому сделка с Huawei увеличит будущие продажи американской компании.

Напомним, в прошлом году США внесли Huawei в «чёрный список», запретив ей покупать и использовать американское ПО и оборудование. Однако журналисты пишут, что санкции не касаются лицензирования технологий.