Huawei решила никогда не возвращаться к сервисам Google

В мае прошлого года министерство торговли США внесло Huawei в «чёрный список», ограничив возможности компании сотрудничать с американскими партнёрами. Из-за этого китайский производитель смартфонов потерял доступ к сервисам Google для Android.

В качестве альтернативы Huawei разрабатывает собственные сервисы — Huawei Mobile Services (HMS). И, видимо, намерена не оставлять их даже в случае разрешения конфликта.

Huawei также отметила, что открытая экосистема Android остаётся их главным выбором. Но, если компания не сможет продолжать использовать её, то она будет развивать собственную операционную систему.

UPD: Позже в комментарии The Verge представитель Huawei поспешил уточнить, что, на самом деле, компания всё ещё открыта к сотрудничеству с Google, и готова вернуться к её сервисам. Более того, в Huawei надеются, что и Google хочет снятия ограничений.