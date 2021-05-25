Huawei решила переключиться на разработку программ

Рен Чжэнфэй отметил, что Huawei должна осмелиться стать лидером на рынке программного обеспечения, так как это направление работы более независимо от США.

Напомним, в 2019 году США внесли компанию в «чёрный список» министерства торговли, что перекрыло ей многие бизнес-возможности. Теперь Huawei пытается разнообразить направления своей работы, чтобы выжить на конкурентном рынке.

Сейчас Huawei активно работает над собственной операционной системой Harmony OS. В версии для смартфонов она должна выйти 2 июня. Ранее сообщалось, что доступ к ОС могут получить и сторонние производители смартфонов.