Наука и технологии
Сегодня в 14:55
Huawei решила переключиться на разработку программ
Всё из-за давления США
Основатель Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) во внутреннем сообщении заявил, что компания может переключиться на разработку программного обеспечения.
Рен Чжэнфэй отметил, что Huawei должна осмелиться стать лидером на рынке программного обеспечения, так как это направление работы более независимо от США.
Напомним, в 2019 году США внесли компанию в «чёрный список» министерства торговли, что перекрыло ей многие бизнес-возможности. Теперь Huawei пытается разнообразить направления своей работы, чтобы выжить на конкурентном рынке.
Сейчас Huawei активно работает над собственной операционной системой Harmony OS. В версии для смартфонов она должна выйти 2 июня. Ранее сообщалось, что доступ к ОС могут получить и сторонние производители смартфонов.