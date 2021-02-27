Наука и технологии
Сегодня в 13:52
Huawei решилась на переговоры с США по ослаблению запретов
Хочет получить временную лицензию
СМИ стало известно, что Huawei надеется провести переговоры с администрацией президента США Байдена. Компания хочет обсудить действующие торговые запреты, а именно снятие ограничений на поставку американских комплектующих.
СМИ также пишут, что к переговорам Huawei подстегнуло задержание финансового директора китайского компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou).
Представители Huawei заявили, что хотят говорить с США отдельно от китайского правительства. Компания не хочет быть втянутой в разборки на более высоком уровне. Пока Huawei не общалась с администрацией Байдена, но надеется, что это случится скоро.
Напомним, Huawei потеряла возможность покупать критические важные компоненты для устройств, сделанные американскими компаниями. Но теперь компания хочет получить временную лицензию, которая бы позволила восстановить торговые отношения.
Пока нет причин думать, что администрация Байдена окажется более лояльной к Huawei, чем администрация Трампа.