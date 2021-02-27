Huawei решилась на переговоры с США по ослаблению запретов

СМИ также пишут, что к переговорам Huawei подстегнуло задержание финансового директора китайского компании Мэн Ваньчжоу (Meng Wanzhou).

Представители Huawei заявили, что хотят говорить с США отдельно от китайского правительства. Компания не хочет быть втянутой в разборки на более высоком уровне. Пока Huawei не общалась с администрацией Байдена, но надеется, что это случится скоро.

Напомним, Huawei потеряла возможность покупать критические важные компоненты для устройств, сделанные американскими компаниями. Но теперь компания хочет получить временную лицензию, которая бы позволила восстановить торговые отношения.

Пока нет причин думать, что администрация Байдена окажется более лояльной к Huawei, чем администрация Трампа.