Huawei сделала соединение между смартфонами, ноутбуками и другими гаджетами ещё проще

По сути, Super Device — это зонтичный термин для таких опций, как Health and Fitness, Easy Travel, Smart Office, Entertainment и Smart Home.

Smart Office, например, обеспечивает совместную работу разных устройств. При этом неважно, какие это устройства: под управлением Windows или Huawei HarmonyOS. Можно использовать приложения со смартфона на ноутбуке Huawei (до трёх открытых приложений одновременно). Передача файлов также возможна простым перетаскиванием.

Super Device также может предоставить более простое сопряжение ноутбуков Huawei с периферийными устройствами, такими как TWS-наушники компании, динамики и даже мыши и клавиатуры с поддержкой Bluetooth.