Huawei скоро представит «ультрадорогие» смарт-часы с бриллиантами

Опубликовано 20 апреля 2026, 12:48
Презентация премиальных часов Huawei Watch Ultimate Design Diamond Edition пройдёт в Китае 20 апреля. Предыдущая версия, Royal Edition, вышла в Китае в ноябре прошлого года, а в Европе появилась в январе этого. Новинка, судя по всему, будет стоить примерно столько же.
Главное в Diamond Edition — это внешний вид. Часы украшены настоящими бриллиантами. Камни расположены на циферблате у отметок 12, 3, 6 и 9 часов, а также встроены в ремешок. Сам корпус имеет бриллиантовую огранку. По характеристикам новинка, скорее всего, повторит прошлую модель.
Цены пока не объявлены. Но Royal Edition поступила в продажу по цене 24 999 юаней в Китае (около 3100 евро).