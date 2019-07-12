Huawei согласилась не собирать разведданные в других странах

Бэкдоры (от английского back door - «чёрный ход») — это намеренно встраиваемые разработчиками уязвимости, которые позволяют получить несанкционированный доступ к информации или оборудованию. В устройствах Huawei не раз находили такие «лазейки».

Представитель компании же утверждает, что Huawei никогда не получала никаких требований по сбору данных. И при работе в каждой стране китайцы ведут бизнес в соответствии с местным законодательством.

Напомним, президент Дональд Трамп в конце июня сообщил, что обсудит возможность снятия торговых ограничений с Huawei. Вопрос выведения компании из «чёрного списка» Министерства торговли будет решаться в ближайшие дни.