Huawei сократила штат сотрудников смартфонного бизнеса

Huawei сократила штат сотрудников отдела по работе со смартфонами в Бангладеше. Компания уволила семь из восьми работников. Эти сотрудники непосредственно руководили бизнесом Huawei в стране. Единственный оставшийся работник будет координировать подразделение, которое отвечает за оборудование Huawei в Бангладеше.

Дистрибьютор компании в стране, впрочем, отметил, что продолжит продавать и продвигать смартфоны Huawei на местном рынке. Пока неясно, к чему глобально приведут все запреты США. До сих пор Huawei удавалось удерживать лидирующие позиции на рынке, по крайней мере в Китае.