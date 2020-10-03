Наука и технологии
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Huawei сократила штат сотрудников смартфонного бизнеса
Пока в Бангладеше
Недавно США ввели очередные санкции против Huawei, запретив компании получать чипы, созданные с использованием американских технологий. Теперь появился тревожный звоночек, свидетельствующий о том, что бизнес Huawei начал испытывать серьёзные проблемы. Компания уменьшает своё присутствие в Бангладеше.
Huawei сократила штат сотрудников отдела по работе со смартфонами в Бангладеше. Компания уволила семь из восьми работников. Эти сотрудники непосредственно руководили бизнесом Huawei в стране. Единственный оставшийся работник будет координировать подразделение, которое отвечает за оборудование Huawei в Бангладеше.
Дистрибьютор компании в стране, впрочем, отметил, что продолжит продавать и продвигать смартфоны Huawei на местном рынке. Пока неясно, к чему глобально приведут все запреты США. До сих пор Huawei удавалось удерживать лидирующие позиции на рынке, по крайней мере в Китае.