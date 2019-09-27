Huawei, Sony и Mercedes-Benz обвинили в нарушениях при работе с данными россиян

И Mercedes-Benz, и Sony, и Huawei локализовали базы с данными россиян в России, как того требует закон. Однако, по словам представителей Роскомнадзора, компании неправильно обрабатывали и уничтожали персональную информацию пользователей. Кроме того, ведомство выявило «факты использования согласий граждан, не соответствующих установленным требованиям».

Представители Роскомнадзора также указали на то, что нарушения имеют системный характер. «Мы акцентируем на них внимание, потому что, видимо, юристы иностранных компаний понимают закон иначе, нежели регулятор», — заявили они.

Теперь компании должны устранить нарушения. Права граждан они никак не затронули.