Huawei создала независимый от США 14-нм техпроцесс для чипов

Huawei создала независимый от США 14-нм техпроцесс для чиповИ вряд ли на этом остановится
Компания Huawei завершила работу над инструментами автоматизации проектирования электронных устройств (EDA) для компоновки и производства чипов до 14-нм технологического уровня, сообщает The Register со ссылкой на китайские СМИ.
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По их данным, эта платформа является одной из 78, разрабатываемых Huawei для замены американских и европейских наборов инструментов для проектирования микросхем. Ранее на экспорт этих технологий США наложили санкции.
Сейчас рынок EDA в основном контролируется тремя компаниями: американские Synopsys и Cadence, а также немецкая Siemens. Они занимают около 75% рынка, что создает проблему для китайских чипмейкеров и литейщиков, которые постоянно испытывают давление со стороны американских санкций. Поэтому не удивительно, что китайские компании, а в особенности Huawei (которой “досталось” больше всего) пытаются разрабатывать свои технологии.