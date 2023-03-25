Huawei создала независимый от США 14-нм техпроцесс для чипов

По их данным, эта платформа является одной из 78, разрабатываемых Huawei для замены американских и европейских наборов инструментов для проектирования микросхем. Ранее на экспорт этих технологий США наложили санкции.

Сейчас рынок EDA в основном контролируется тремя компаниями: американские Synopsys и Cadence, а также немецкая Siemens. Они занимают около 75% рынка, что создает проблему для китайских чипмейкеров и литейщиков, которые постоянно испытывают давление со стороны американских санкций. Поэтому не удивительно, что китайские компании, а в особенности Huawei (которой “досталось” больше всего) пытаются разрабатывать свои технологии.