Наука и технологии
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Huawei создала приложение для удалённого управления лифтом во имя защиты от коронавируса
Работает это только в Китае
СМИ сообщили, что Huawei совместно с компанией Wanglong Intelligent создала приложение для для удалённого управления лифтом. Оно позволит человеку лишний раз не трогать кнопки в общественном месте — всё во имя защиты от коронавируса.
Программное обеспечение позволяет вызвать лифт и выбрать этаж. Какие именно лифты поддерживают работу с приложением, не сообщается. Кроме того, надо понимать, что речь идёт только о Китае.
Компании будут распространять ПО бесплатно до 30 июня для государственных организаций, в том числе школ.
Идея разработки в том, чтобы помочь людям меньше контактировать с объектами, на которых потенциально могут находиться коронавирусы. Как показало недавнее исследование учёных, такие вирусы могут оставаться активными на различных поверхностях до девяти часов.