Huawei создала приложение для удалённого управления лифтом во имя защиты от коронавируса

Программное обеспечение позволяет вызвать лифт и выбрать этаж. Какие именно лифты поддерживают работу с приложением, не сообщается. Кроме того, надо понимать, что речь идёт только о Китае.

Компании будут распространять ПО бесплатно до 30 июня для государственных организаций, в том числе школ.

Идея разработки в том, чтобы помочь людям меньше контактировать с объектами, на которых потенциально могут находиться коронавирусы. Как показало недавнее исследование учёных, такие вирусы могут оставаться активными на различных поверхностях до девяти часов.