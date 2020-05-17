Huawei сравнила себя с советским штурмовиком

Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на твит. В публикации сказано, что представители Huawei опубликовали постер в ответ на новые попытки США ограничить бизнес компании. Журналисты указывают, что на плакате изображён советский штурмовик Ил-2. При этом он весь изрешечён снарядами. Подпись под рисунком гласит: «Без шрамов нельзя получить грубую кожу и сильные мышцы, герои всегда сталкивались с этими трудностями».

Этот постер предназначен для внутреннего рынка. Сообщается, что есть и иностранная версия плаката. На ней написано: «Героями не рождаются, героями становятся».

Напомним, недавно министерство торговли США внесло поправки, согласно которым страны, использующие американские технологии при производстве полупроводников для Huawei, обязаны сначала получить разрешение США на это.