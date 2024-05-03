Huawei тайно финансирует исследования в ведущих университетах США

Университеты, в которых запрещено сотрудничать с Huawei, неизвестно каким образом получили финансирование для своих исследователей. Huawei же утверждает, что конкурс направлен на поддержку глобальных исследований, и отрицает наличие какого-либо злого умысла. По их словам, анонимность не позволяет конкурсу выглядеть рекламным. Фонд Optica, проводящий конкурс, также защищает договоренность, заявляя, что некоторые доноры предпочитают анонимность.

Финансируемые области исследований, такие как подводная связь и высокочувствительные датчики, имеют как коммерческое, так и оборонное применение. Это усиливает обеспокоенность властей США, учитывая прошлые подозрения в том, что технологии Huawei, по их словам, используются для шпионажа.

Конкурс продолжается, и, по сообщениям, Huawei планирует финансировать его в течение десяти лет.