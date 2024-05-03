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Наука и технологии
Опубликовано 03 мая 2024, 20:21
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Huawei тайно финансирует исследования в ведущих университетах США

Пишут СМИ
Китайский технологический гигант Huawei анонимно финансирует исследования в престижных американских университетах, включая Гарвард и Массачусетский технологический институт, в рамках конкурса, проводимого фондом Optica, пишут СМИ. Конкурс, запущенный в 2022 году, предлагает миллионы долларов в качестве призов, но не раскрывает, что Huawei является спонсором.
Huawei тайно финансирует исследования в ведущих университетах США
© Ferra

Университеты, в которых запрещено сотрудничать с Huawei, неизвестно каким образом получили финансирование для своих исследователей. Huawei же утверждает, что конкурс направлен на поддержку глобальных исследований, и отрицает наличие какого-либо злого умысла. По их словам, анонимность не позволяет конкурсу выглядеть рекламным. Фонд Optica, проводящий конкурс, также защищает договоренность, заявляя, что некоторые доноры предпочитают анонимность.

Финансируемые области исследований, такие как подводная связь и высокочувствительные датчики, имеют как коммерческое, так и оборонное применение. Это усиливает обеспокоенность властей США, учитывая прошлые подозрения в том, что технологии Huawei, по их словам, используются для шпионажа.

Конкурс продолжается, и, по сообщениям, Huawei планирует финансировать его в течение десяти лет.

Источник:SCMP
Автор:Максим Многословный
Теги:
#Huawei
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#сша
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#исследование
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#деньги