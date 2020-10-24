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Huawei уличили в копировании начала презентации Apple
На днях китайцы представили Mate 40
Пользователь Twitter Евгений Макаров опубликовал ролик, в котором сравнил начало презентации Huawei Mate 40 и презентации Apple 2019 года. Можно заметить сходство не только в визуальном стиле, но и в звуковом сопровождении.
Действительно, аудиоряд звучит почти идентично, а 2D-ролик и у той, и у другой компании выполнен в одном стиле.
Huawei и ранее повторяла чужие идеи. Например, после выпуска Apple Card китайская компания представила Huawei Card. Журналисты сразу пришли к выводу, что Huawei «списала» у своего конкурента. Можно заметить и сходство в дизайне продуктов компаний. Впрочем, стоит обращать внимание и на общие тренды индустрии.
Напомним, несколько лет назад Apple обвиняла в плагиате другого своего конкурента — южнокорейскую компанию Samsung.