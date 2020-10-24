Huawei уличили в копировании начала презентации Apple

Huawei и ранее повторяла чужие идеи. Например, после выпуска Apple Card китайская компания представила Huawei Card. Журналисты сразу пришли к выводу, что Huawei «списала» у своего конкурента. Можно заметить и сходство в дизайне продуктов компаний. Впрочем, стоит обращать внимание и на общие тренды индустрии.

Напомним, несколько лет назад Apple обвиняла в плагиате другого своего конкурента — южнокорейскую компанию Samsung.