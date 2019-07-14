Huawei уволит сотни человек в американском подразделении из-за конфликта с США

Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на источники. Сокращения коснутся работников исследовательского центра Futurewei Technologies. Всего в лабораториях центра в разных штатах Америки работают около 850 человек.

Точное число сотрудников, которых планируют уволить, не сообщается. Но источники предполагают, что под сокращение могут попасть сотни человек. Сообщается, что некоторым сотрудникам-китайцам предложили вернуться на родину и работать на Huawei там.

Wall Street Journal пишет, что после того, как США ввели торговые ограничения в отношении Huawei, сотрудники Futurewei Technologies стали испытывать трудности при взаимодействии с коллегами из китайского офиса.