Huawei в борьбе с США создаст центр исследований и разработок микросхем

Основным направлением деятельности нового центра станет разработка литографических машин — важнейшего компонента для производства современных микросхем. Чтобы привлечь лучших специалистов, Huawei, как сообщается, предлагает зарплату, значительно превышающую зарплаты местных чипмейкеров.

Их усилия по подбору персонала выглядят успешными: по сообщениям, они наняли инженеров из ведущих мировых производителей оборудования для чипов, таких как ASML. Кроме того, опытные ветераны из таких чип-гигантов, как TSMC, Intel и Micron, также являются целью для найма.

По сообщениям, Huawei инвестирует в него 1,66 миллиарда долларов, что делает этот центр исследований и разработок одним из самых выдающихся начинаний Шанхая в 2024 году.