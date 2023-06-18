Huawei в поисках денег обратилась к выплате лицензионных отчислений с японских компаний

В настоящее время ведутся переговоры с телекоммуникационными компаниями в Японии, и Huawei также расширяет свои усилия по сбору роялти в Юго-Восточной Азии. Компания запрашивает плату у производителей, использующих модули беспроводной связи, причем уровень оплаты варьируется от компании к компании.

Huawei владеет значительным количеством патентов, имеющих важное значение для стандартов связи, а это значит, что многие компании, использующие соответствующие устройства, могут быть вынуждены платить патентные отчисления.

Huawei сталкивается с трудностями при продаже собственной продукции за рубежом, патентные отчисления могут стать стабильным источником дохода для компании в условиях давления со стороны Штатов.