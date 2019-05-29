Huawei вернули карты памяти и Wi-Fi

На срок 90 дней, который дало Huawei Министерство торговли США. Это срок действия временной лицензии, без которой пострадали бы и американские компании, сотрудничающие с китайской. Впрочем, нельзя исключать вариант, что ассоциации вернули членство Huawei и на постоянной основе. А это значило бы, что китайский производитель сможет и дальше использовать карты памяти и модули Wi-Fi в своих устройствах.

Стоит отметить, что Huawei частично готова и к самому плохому варианту развития событий. Некоторое время тому назад компания уже начала начала переход на собственные карты памяти NanoSD.