HUAWEI возглавила мировой рынок носимых устройств

Опубликовано 16 июня 2025, 18:161 мин.
HUAWEI возглавила мировой рынок носимых устройствУже более 200 млн проданных гаджетов
По данным IDC, в I квартале 2025 года HUAWEI стала лидером мирового рынка носимых устройств, сохранив устойчивый рост и первое место по объёму поставок в Китае.
К 5 июня совокупные глобальные поставки носимой электроники компании превысили 200 млн единиц. При этом на данный момент HUAWEI предлагает пять линеек смарт-часов, адаптированных под различные сценарии использования — от спортивных тренировок до медицинского мониторинга.
Флагманские WATCH 5 получили инновационную сенсорную технологию X-TAP и расширенные функции контроля здоровья. Лёгкие WATCH FIT и энергоэффективные WATCH GT подходят для повседневного использования, а защищённые WATCH Ultimate — для экстремальных условий.
Модель WATCH D отличается возможностью круглосуточного измерения давления и официальной медицинской сертификацией.