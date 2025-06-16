HUAWEI возглавила мировой рынок носимых устройств

К 5 июня совокупные глобальные поставки носимой электроники компании превысили 200 млн единиц. При этом на данный момент HUAWEI предлагает пять линеек смарт-часов, адаптированных под различные сценарии использования — от спортивных тренировок до медицинского мониторинга.

Флагманские WATCH 5 получили инновационную сенсорную технологию X-TAP и расширенные функции контроля здоровья. Лёгкие WATCH FIT и энергоэффективные WATCH GT подходят для повседневного использования, а защищённые WATCH Ultimate — для экстремальных условий.