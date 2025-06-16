Наука и технологии
Опубликовано 16 июня 2025, 18:16
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HUAWEI возглавила мировой рынок носимых устройств

Уже более 200 млн проданных гаджетов
По данным IDC, в I квартале 2025 года HUAWEI стала лидером мирового рынка носимых устройств, сохранив устойчивый рост и первое место по объёму поставок в Китае.
HUAWEI возглавила мировой рынок носимых устройств
© Huawei

К 5 июня совокупные глобальные поставки носимой электроники компании превысили 200 млн единиц. При этом на данный момент HUAWEI предлагает пять линеек смарт-часов, адаптированных под различные сценарии использования — от спортивных тренировок до медицинского мониторинга.

Флагманские WATCH 5 получили инновационную сенсорную технологию X-TAP и расширенные функции контроля здоровья. Лёгкие WATCH FIT и энергоэффективные WATCH GT подходят для повседневного использования, а защищённые WATCH Ultimate — для экстремальных условий.

HUAWEI возглавила мировой рынок носимых устройств
© Huawei

Модель WATCH D отличается возможностью круглосуточного измерения давления и официальной медицинской сертификацией.

Источник:Huawei
Автор:Булат Кармак
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