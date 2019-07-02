Ferra

Huawei всё ещё не имеет права использовать Android на новых смартфонах

Дожидается официальных заявлений от министерства торговли США
В выходные все радовались тому, что Трамп пообещал исключить китайскую компанию Huawei из «чёрного списка», тем самым прекращая давление на её бизнес. Однако праздновать пока рано: официальных директив Huawei ещё не получила и до сих пор находится под угрозой санкций.

Как рассказали представители компании, они ожидают от министерства торговли США директив, в которых была бы указана возможность возобновить использование Android в будущих смартфонах Huawei. «Мы приняли к сведению комментарии президента Трампа… но пока нам нечего добавить», — отметил представитель руководства китайской компании.

Напомним, в «чёрный список» министерство торговли США добавило Huawei в мае, запретив американским компаниями продавать свои технологии китайскому партнёру. Чуть позже Google заявила об исполнении предписаний, и китайцы лишились возможности использовать Android. В выходные же Дональд Трамп заявил, что общается с министерством торговли по поводу возобновления сотрудничества с Huawei.

Загрузка...
Самое читаемое
Загрузка...