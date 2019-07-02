Huawei всё ещё не имеет права использовать Android на новых смартфонах

Как рассказали представители компании, они ожидают от министерства торговли США директив, в которых была бы указана возможность возобновить использование Android в будущих смартфонах Huawei. «Мы приняли к сведению комментарии президента Трампа… но пока нам нечего добавить», — отметил представитель руководства китайской компании.

Напомним, в «чёрный список» министерство торговли США добавило Huawei в мае, запретив американским компаниями продавать свои технологии китайскому партнёру. Чуть позже Google заявила об исполнении предписаний, и китайцы лишились возможности использовать Android. В выходные же Дональд Трамп заявил, что общается с министерством торговли по поводу возобновления сотрудничества с Huawei.