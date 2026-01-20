Huawei выпустил глобальную версию умных часов в золоте за 300 тысяч рублей (3299 евро)

Часы выделяются дизайном в фиолетово-золотых цветах. Корпус выполнен из прочного жидкого металла на основе циркония, а безель украшен вставками из 18-каратного и 24-каратного золота. Защиту экрана обеспечивает сапфировое стекло. В комплекте идёт титановый ремешок в тех же цветах.

Модель оснащена 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, который хорошо виден даже на солнце. Благодаря поддержке eSIM с часов можно звонить и принимать вызовы без смартфона. Также предусмотрено управление жестами.