Huawei выпустила компьютеризированный велосипедный шлем на Harmony OS

После сопряжения пользователи могут проверить заряд аккумулятора шлема, установить контакты для экстренных случаев, а также настроить режим освещения. В устройстве есть стереодинамик для воспроизведения музыки и звонков в режиме громкой связи. Шлем оснащён светодиодной подсветкой спереди и сзади, чтобы велосипедиста могли заметить водители. Светодиоды работаю в паре с датчиками, обнаруживающими замедление. Если велосипедист замедляется или поворачивает, то шлем подаёт определённые световые сигналы.

Стоимость устройства составляет 799 юаней (около 9000 рублей).