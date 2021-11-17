Huawei выпустила компьютеризированный велосипедный шлем на Harmony OS

Huawei выпустила компьютеризированный велосипедный шлем на Harmony OSЭто фирменная операционная система компании
Шлем называется Helmetphone BH51M Neo Smart Helmet. Он доступен в двух цветах: сером и чёрном. Шлем подходит для катания на велосипеде, скейте, роликах. С помощью предустановленной ОС устройство поддерживает голосовые вызовы. Шлем соединяется с телефоном по Bluetooth.
После сопряжения пользователи могут проверить заряд аккумулятора шлема, установить контакты для экстренных случаев, а также настроить режим освещения. В устройстве есть стереодинамик для воспроизведения музыки и звонков в режиме громкой связи. Шлем оснащён светодиодной подсветкой спереди и сзади, чтобы велосипедиста могли заметить водители. Светодиоды работаю в паре с датчиками, обнаруживающими замедление. Если велосипедист замедляется или поворачивает, то шлем подаёт определённые световые сигналы.
Стоимость устройства составляет 799 юаней (около 9000 рублей).