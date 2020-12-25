Huawei выпустила подушку, которая следит за дыханием во сне

Подушка имеет длинное название — Smart Choice MOK PLANET Smart Latex Pillow. Цены на неё начинаются с $76. В двухслойной подушке есть 9-см латексный слой. Можно регулировать высоту изделия. Латекс здесь натуральный, изготовлен в Таиланде. Подушка подстраивается под форму головы и шеи, чтобы обеспечить им отдых.

Внутри изделия есть десятки тысяч ячеистых отверстий, обеспечивающих вентиляцию. Также утверждается, что подушка имеет противогрибковую защиту, а также защиту от клещей.

В подушку Huawei встроены датчики, которые могут собирать данные о частота сердечных сокращений, частоте дыхания и даже о количестве поворотов во сне.