Huawei выпустила самый быстрый в мире процессор для Android-смартфонов

Выполнен он по 7-нм процессу FinFet EUV (фотолитография в глубоком ультрафиолете). Эта технология обеспечивает повышение плотности компоновки логических цепей на 25%, снижает энергопотребление на 20%, но также может и повысить производительность на 10%. Компания уточняет, что Kirin 990 занимает на микросхеме смартфона на 36% меньше места, чем, например, Snapdragon 855. За счёт этого процессор проще охлаждать.
Kirin 990 разрабатывали сразу с учётом 5G-модема. В тот же Snapdragon 855 встраивали уже готовый, созданный отдельно модем. Скорость новой платформы Huawei в сетях 5G достигает 2,3 Гбит/с при загрузке данных и 1,25 Гбит/с при отдаче. Кроме того, Kirin 990 — первый чипсет для смартфонов, который поддерживает не только неавтономные (non-standalone), но и автономные (standalone) сети 5G. Это задел Huawei на будущее: когда автономные сети станут повсеместными, а доступ к 4G будет затруднён, только устройства на Kirin 990 смогут обеспечивать бесперебойную связь. За стабильность сигнала также отвечает нейрочип — он может переключать каналы в случае плохого приёма. Благодаря этому аппарат будет ловить сигнал сотовой связи на 19% лучше конкурентов.
По производительности Kirin 990 тоже обходит соперников. Так, если сравнивать с Snapdragon 855, в однопоточной нагрузке чипсет от Huawei работает быстрее на 10%, в многопоточной — на 9%. По части графики Kirin с 16-ядерным графическим ускорителем Mali-G76 оказывается всего на 6% быстрее, чем Snapdragon, но зато на 20% эффективнее.
Huawei называет Kirin 990 не только самым производительным, но и самым быстрым по работе с искусственным интеллектом. Платформа поддерживает 90% фреймворков для нейросетей.
Выйдет Kirin 990 в двух версиях: с 5G-модемом и с 4G-модемом. Первая имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2,86 ГГц, 2 ядра A76 на 2,36 ГГц и 4 ядра А55 на 1,95 ГГц. Вторая 4G-версия работает на других частотах: 2 ядра A76 на 2,86 ГГц, 2 ядра A76 на 2,09 ГГц и 4 ядра А55 на 1,86 ГГц. Кроме того она выполнена по старому 7-нм техпроцессору. Есть различия и в нейронном процессоре (NPU): у топовой версии — два больших и одно маленькое ядро, а у младшей — одно большое и одно маленькое.