Huawei выпустила самый быстрый в мире процессор для Android-смартфонов

По производительности Kirin 990 тоже обходит соперников. Так, если сравнивать с Snapdragon 855, в однопоточной нагрузке чипсет от Huawei работает быстрее на 10%, в многопоточной — на 9%. По части графики Kirin с 16-ядерным графическим ускорителем Mali-G76 оказывается всего на 6% быстрее, чем Snapdragon, но зато на 20% эффективнее.

Huawei называет Kirin 990 не только самым производительным, но и самым быстрым по работе с искусственным интеллектом. Платформа поддерживает 90% фреймворков для нейросетей.

Выйдет Kirin 990 в двух версиях: с 5G-модемом и с 4G-модемом. Первая имеет 2 ядра Cortex-A76 на 2,86 ГГц, 2 ядра A76 на 2,36 ГГц и 4 ядра А55 на 1,95 ГГц. Вторая 4G-версия работает на других частотах: 2 ядра A76 на 2,86 ГГц, 2 ядра A76 на 2,09 ГГц и 4 ядра А55 на 1,86 ГГц. Кроме того она выполнена по старому 7-нм техпроцессору. Есть различия и в нейронном процессоре (NPU): у топовой версии — два больших и одно маленькое ядро, а у младшей — одно большое и одно маленькое.