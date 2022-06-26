Huawei выпустила умную 4K-доску

К IdeaHub Board 2 можно подключить мышку или веб-камеру: имеются порты USB-C и USB-A. Габариты устройства составляют 1485 х 92 х 893 мм. IdeaHub обеспечивает доступ в фирменный магазин приложений, в котором есть более 100 программ, которые адаптированы для большого экрана.

Умную доску оценили в $1535.