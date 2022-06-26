Huawei выпустила умную 4K-доску

Сегодня в 22:00
1 мин.
Huawei выпустила умную 4K-доскуДля учёбы и работы
Huawei выпустила 65-дюймовую интеллектуальную доску IdeaHub Board 2 с разрешением 4K. Такое устройство пригодится в учёбе и работе.
Huawei IdeaHub Board 2 может похвастаться сверхнизкой задержкой при письме — 35 мс, а также поддерживает две операционные системы: Windows и Android. Устройство оснащено 4-ядерным процессором, 4 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ хранилища. У экрана есть антибликовое покрытие.
К IdeaHub Board 2 можно подключить мышку или веб-камеру: имеются порты USB-C и USB-A. Габариты устройства составляют 1485 х 92 х 893 мм. IdeaHub обеспечивает доступ в фирменный магазин приложений, в котором есть более 100 программ, которые адаптированы для большого экрана.
Умную доску оценили в $1535.