Наука и технологии
Сегодня 11:22
Huawei выпустит 100 млн устройств с собственной операционной системой
Но речь не только о смартфонах
Huawei провела очередную конференцию для разработчиков, где рассказала о последней бете фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. Там компания заявила, что выйдет 100 млн устройств с этой системой.
Вице-президент отдела программного обеспечения Huawei Ян Хайсун (Yang Haisong) сообщил, что с момента релиза беты HarmonyOS 2.0 две недели назад к экосистеме присоединилось значительное число разработчиков. В будущем Huawei надеется сотрудничать с ещё большим числом специалистов и партнёров. Также компания ожидает, что в 2021 году будет поставлено 100 млн устройств с HarmonyOS с помощью 40 брендов-партнёров.
Напомним, что HarmonyOS разработана не только для смартфонов, но для широкого спектра девайсов. В их число входят различные устройства Интернета вещей. Некоторые бренды-партнёры Huawei уже анонсировали новые продукты с HarmonyOS.