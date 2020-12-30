Huawei выпустит 100 млн устройств с собственной операционной системой

Вице-президент отдела программного обеспечения Huawei Ян Хайсун (Yang Haisong) сообщил, что с момента релиза беты HarmonyOS 2.0 две недели назад к экосистеме присоединилось значительное число разработчиков. В будущем Huawei надеется сотрудничать с ещё большим числом специалистов и партнёров. Также компания ожидает, что в 2021 году будет поставлено 100 млн устройств с HarmonyOS с помощью 40 брендов-партнёров.

Напомним, что HarmonyOS разработана не только для смартфонов, но для широкого спектра девайсов. В их число входят различные устройства Интернета вещей. Некоторые бренды-партнёры Huawei уже анонсировали новые продукты с HarmonyOS.