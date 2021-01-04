Наука и технологии
Сегодня 14:01
Huawei выпустит 135-Вт зарядку для смартфона
Возможно, для P50
Некоторые производители смартфонов уже представили зарядки мощностью от 100 Вт. В 2021 году такие решения, скорее всего, станут популярнее. Свидетельство тому — сертификация 135-Вт зарядки от Huawei.
Устройство заметили в базе данных китайского регулятора 3C. Зарядка прошла под модельным номером HW-200675CP0. Устройство поддерживает широкий спектр режимов: от напряжения в 5 В и силы тока 3 А до напряжения в 20 В и силы тока 6,75 А.
Сейчас топовое решение от Huawei в этой сфере — 66-Вт зарядка. Похоже, компания решила всерьёз побороться со своими конкурентами в лице Xiaomi и iQOO.
По слухам, 135-Вт решение может дебютировать вместе со следующей флагманской серией смартфонов Huawei P50.