Huawei выпустит 135-Вт зарядку для смартфона

Устройство заметили в базе данных китайского регулятора 3C. Зарядка прошла под модельным номером HW-200675CP0. Устройство поддерживает широкий спектр режимов: от напряжения в 5 В и силы тока 3 А до напряжения в 20 В и силы тока 6,75 А.

Сейчас топовое решение от Huawei в этой сфере — 66-Вт зарядка. Похоже, компания решила всерьёз побороться со своими конкурентами в лице Xiaomi и iQOO.

По слухам, 135-Вт решение может дебютировать вместе со следующей флагманской серией смартфонов Huawei P50.