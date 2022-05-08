Huawei выпустит аналог меток Apple

Сегодня в 13:23
1 мин.
Huawei выпустит аналог меток AppleНо пока о них известно мало
Беспроводные метки для отслеживания вещей уже есть у Apple — AirTag — и Samsung — Galaxy SmartTag. Huawei, видимо, не собирается отставать от конкурентов. По информации источника, китайская компания готовит к выходу собственный Huawei Tag.
Устройство под таким обозначением обнаружили в фирменном мобильном клиенте облачного сервиса, в диалоге разрешений на доступ к различным системам смартфона. Пока о брелоке известно мало. Ясно только, что у него будет поддержка Bluetooth. Также Huawei Tag сможет определять местоположение при помощи ультразвука.
Когда новинка будет представлена, не сообщается, а что касается цен, то они явно будут установлены с оглядкой на стоимость конкурирующих решений от тех же Apple и Samsung.
Ранее сообщалось, что метки Apple используются для преследования людей. Злоумышленники подбрасывают их жертвам и отслеживают их местоположение. К счастью, у Apple есть функция, которая оповещает пользователей iPhone о том, что за ними кто-то следит.