Huawei выпустит аналог меток Apple

Устройство под таким обозначением обнаружили в фирменном мобильном клиенте облачного сервиса, в диалоге разрешений на доступ к различным системам смартфона. Пока о брелоке известно мало. Ясно только, что у него будет поддержка Bluetooth. Также Huawei Tag сможет определять местоположение при помощи ультразвука.

Когда новинка будет представлена, не сообщается, а что касается цен, то они явно будут установлены с оглядкой на стоимость конкурирующих решений от тех же Apple и Samsung.

Ранее сообщалось, что метки Apple используются для преследования людей. Злоумышленники подбрасывают их жертвам и отслеживают их местоположение. К счастью, у Apple есть функция, которая оповещает пользователей iPhone о том, что за ними кто-то следит.