Huawei выпустит быструю зарядку на 135 Вт для смартфонов

Наибольшей поддерживаемой мощностью смартфонной зарядки Xiaomi на сегодня является 120 Вт. По словам источника, Huawei разработала 135-Вт устройство, которое совместимо как со смартфонами, так и с ноутбуками.

Зарядное устройство использует интерфейс USB-C. Такой адаптер будет белым, как видно по опубликованному фото: