Huawei выпустит быструю зарядку на 135 Вт для смартфонов

Наука и технологии
06 июня в 17:50
Huawei выпустит быструю зарядку на 135 Вт для смартфоновИ для ноутбуков тоже
Недавно Xiaomi представила технологию, которая позволяет зарядить смартфон с батареей на 4000 мАч всего за восемь минут. Сегодня инсайдер сообщил, что Huawei намерена выпустить сверхбыструю зарядку для таких же устройств.
Наибольшей поддерживаемой мощностью смартфонной зарядки Xiaomi на сегодня является 120 Вт. По словам источника, Huawei разработала 135-Вт устройство, которое совместимо как со смартфонами, так и с ноутбуками.
Зарядное устройство использует интерфейс USB-C. Такой адаптер будет белым, как видно по опубликованному фото:
Gizchina
Устройство под модельным номером HW-200A00P00 поддерживает различные протоколы быстрой зарядки: PD, DCP, QC2.0, QC4, FCP, SCP и т.д.
Стоит отметить, что сейчас максимальная мощность зарядки в смартфонах Huawei составляет 66 Вт.