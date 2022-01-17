Huawei выпустит школьный рюкзак с дисплеем и возможностью слежки за детьми

Рюкзак называется Huawei 9µm Smart Positioning Children’s Schoolbag. Он поддерживает функцию интеллектуального позиционирования, которая гарантирует, что родители смогут отслеживать местоположение своего ребёнка.

Школьный портфель также поддерживает управление через приложение . Если портфель успешно подключён к приложению Smart Life на мобильном телефоне, можно установить три зоны: дом/школа/другое. Родители могут получать оповещение, когда рюкзак оказывается в заданной зоне и выходит из неё.

Кроме того, у сумки есть встроенный 1,54-дюймовый пыле- и водонепроницаемый дисплей с классом защиты IP67. На него можно выводить расписание занятий, часы и т. д.

Когда Huawei начнёт продажи такого рюкзака, пока неясно.