Huawei выпустит систему для выращивания свиней

Об этом пишут СМИ со ссылкой на сотрудника Huawei Дуана Айгуо (Duan Aiguo). Его подразделение сейчас работает над программно-аппаратной платформой для животноводства. Система состоит из «приборной панели» для мониторинга, программного обеспечения для анализа данных и панели цифрового управления. Алгоритмы тут распознают предметы и делают прогнозы. Также система должна работать вместе с роботами. К ним можно будет подключаться удалённо.