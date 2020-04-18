Huawei выпустит зарядное устройство для электромобилей

Речь идёт о модуле быстрой зарядки Huawei HiCharger DC. Его запуск намечен на 24 апреля. Выпуск этого решения знаменует собой вступление Huawei в сферу технологий для зарядки. Отмечается, что подразделение Huawei Smart Electric планирует создавать высококачественные решения для электрификации автомобилей, в частности, зарядки и электропитание, электронное управление и управление батареями.

Помимо решений для зарядки, Huawei уже анонсировала «умную» интерактивную систему для автомобилей под названием HiCar. Она доступна на некоторых топовых смартфонах компании, например, на устройствах серии Mate 30. HiCar позволяет водителю следить за состоянием машины и управлять ею через телефон.