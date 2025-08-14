Huawei Watch 5 получат два новых цвета

Синий вариант будет иметь ремешок с текстурой джинсы и серебристый корпус с круглым стеклом. На правой стороне — кнопка X-tap и вращающаяся коронка. Зелёная версия получит мягкий пастельный цвет и ремешок с тонкими линиями, что, по задумке, может понравиться женской аудитории.

На постере также упомянуто, что часы работают на HarmonyOS 5.0. Однако пока неизвестно, добавит ли Huawei новые функции или ограничится сменой цветов.