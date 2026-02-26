HUAWEI вернулась в сферу профессиональных часов для бега с новыми WATCH GT Runner 2

Опубликовано 26 февраля 2026, 17:301 мин.
HUAWEI вернулась в сферу профессиональных часов для бега с новыми WATCH GT Runner 2С помощью олимпийского чемпиона Кипчоге
HUAWEI провела в Мадриде мероприятие «Время вашего старта», где представила целую линейку новых устройств. Одной из главных премьер стали беговые часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 — первая модель в этом сегменте за последние пять лет. Помогал разрабатывать новинку и стал лицом бренда двукратный олимпийский чемпион по марафону Элуид Кипчоге.
Часы GT Runner 2 получили новую трёхмерную антенну, которая в сочетании с ИИ точно определяет местоположение даже при потере сигнала. Специальный режим «Марафон» сопровождает спортсмена от подготовки до анализа результатов после забега.
Корпус часов выполнен из титана, экран AMOLED. Устройство работает до 14 дней без подзарядки, а если включить GPS — до 32 часов. Часы умеют снимать ЭКГ и отслеживать вариабельность сердечного ритма.
Внимания также заслуживают новые ремешки AirDry. Они спроектированы так, что прилегают к руке не полностью, оставляя зазоры для вентиляции.
Сверху цена европейская. В России по параллельному импорту устройства Huawei часто становятся доступны по ценам ниже, чем в ЕС.
