HUAWEI вернулась в сферу профессиональных часов для бега с новыми WATCH GT Runner 2

Корпус часов выполнен из титана, экран AMOLED. Устройство работает до 14 дней без подзарядки, а если включить GPS — до 32 часов. Часы умеют снимать ЭКГ и отслеживать вариабельность сердечного ритма.

Внимания также заслуживают новые ремешки AirDry. Они спроектированы так, что прилегают к руке не полностью, оставляя зазоры для вентиляции.