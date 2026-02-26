Наука и технологии
HUAWEI вернулась в сферу профессиональных часов для бега с новыми WATCH GT Runner 2

С помощью олимпийского чемпиона Кипчоге
HUAWEI провела в Мадриде мероприятие «Время вашего старта», где представила целую линейку новых устройств. Одной из главных премьер стали беговые часы HUAWEI WATCH GT Runner 2 — первая модель в этом сегменте за последние пять лет. Помогал разрабатывать новинку и стал лицом бренда двукратный олимпийский чемпион по марафону Элуид Кипчоге.
© HUAWEI

Часы GT Runner 2 получили новую трёхмерную антенну, которая в сочетании с ИИ точно определяет местоположение даже при потере сигнала. Специальный режим «Марафон» сопровождает спортсмена от подготовки до анализа результатов после забега.

© HUAWEI

Корпус часов выполнен из титана, экран AMOLED. Устройство работает до 14 дней без подзарядки, а если включить GPS — до 32 часов. Часы умеют снимать ЭКГ и отслеживать вариабельность сердечного ритма.

Внимания также заслуживают новые ремешки AirDry. Они спроектированы так, что прилегают к руке не полностью, оставляя зазоры для вентиляции.

© HUAWEI

Сверху цена европейская. В России по параллельному импорту устройства Huawei часто становятся доступны по ценам ниже, чем в ЕС.