Huawei закроет в России подразделение. 2000 сотрудников должны будут либо уволиться, либо переехать

13:57, 19 декабря 2022
1 мин.
Huawei закроет в России подразделение. 2000 сотрудников должны будут либо уволиться, либо переехатьНо компания готова вернуться, если «активные боевые действия на Украине прекратятся»
«Коммерсант» узнал, что Huawei закрывает в России подразделение корпоративных продаж систем хранения данных и телекоммуникационного оборудования. Там работали около 2000 человек. Теперь они должны либо перевестись в страны СНГ, либо уволиться.
Фото: Unsplash
Сообщается, что подразделение Enterprise Business Group перестаёт работать с 1 января. Это подразделение отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов.
Источник также отметил, что «Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся». Поэтому Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок.
Отмечается, что решение компании связано с рисками вторичных санкций.