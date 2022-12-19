Huawei закроет в России подразделение. 2000 сотрудников должны будут либо уволиться, либо переехать

Сообщается, что подразделение Enterprise Business Group перестаёт работать с 1 января. Это подразделение отвечало за поставку решений в области информационно-коммуникационных технологий для корпоративных клиентов.

Источник также отметил, что «Компания готова вернуться, если активные боевые действия на Украине прекратятся». Поэтому Huawei сохраняет в РФ центры исследований и разработок.

Отмечается, что решение компании связано с рисками вторичных санкций.