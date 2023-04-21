Huawei заменила американские внутренние системы управления ПО на собственные

Huawei провела внутреннюю церемонию в честь перехода на новую систему, на которой присутствовала председатель совета директоров компании. Компания утверждает, что ее программное обеспечение ERP было внедрено в 80% ее бизнеса.

Программное обеспечение ERP используется компаниями для управления ключевыми бизнес-операциями, начиная от бухгалтерского учета и заканчивая управлением цепочками поставок.

Тао Цзинвэнь, член совета директоров Huawei и президент отдела управления качеством, бизнес-процессами и ИТ, сказал: "Три года назад мы были отрезаны от старой системы ERP и других основных систем эксплуатации и управления. Сегодня мы с гордостью объявляем, что мы прорвали эту блокаду, мы выжили!".