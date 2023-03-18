Huawei заменила тысячи запрещённых американских деталей на китайские аналоги

Сообщается, что за последние три года Huawei заменила более 13 тысяч компонентов отечественными версиями. Компания также переработала более 4000 печатных плат для своих продуктов. К сожалению, нет подробностей о том, какие именно детали поставлялись из Китая или какую долю от общего объёма поставок Huawei они составляли.

«Мы всё ещё находимся в сложном периоде, но не остановились на пути к прогрессу», — отметили в Huawei.