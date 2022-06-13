Huawei запатентовала квантовый компьютер

Патент Huawei направлен на решение текущих проблем производства квантовых чипсетов. Это и сложность производства, и низкая производительность таких процессоров по сравнению с существующими сегодня обычными.

В патентной документации описаны базовые принципы архитектуры квантового чипсета. В нём будет M субчипов, а на каждом субчипе — N кубитов. Такая архитектура должна снизить производственную нагрузку и повысить производительность чипсетов. Например, если один субчип окажется дефектным, его можно устранить, а весь набор микросхем исправить или использовать повторно.

Поскольку это лишь патент, нет никаких гарантий, что Huawei выпустит такое устройство.