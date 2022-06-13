Huawei запатентовала квантовый компьютер

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Huawei запатентовала квантовый компьютерЭто необычно для компании
Huawei официально опубликовала необычный патент. Это не очередные умные часы, наушники или смартфон. Вместо этого патент относится к квантовым вычислениям.
Патент Huawei направлен на решение текущих проблем производства квантовых чипсетов. Это и сложность производства, и низкая производительность таких процессоров по сравнению с существующими сегодня обычными.
В патентной документации описаны базовые принципы архитектуры квантового чипсета. В нём будет M субчипов, а на каждом субчипе — N кубитов. Такая архитектура должна снизить производственную нагрузку и повысить производительность чипсетов. Например, если один субчип окажется дефектным, его можно устранить, а весь набор микросхем исправить или использовать повторно.
Поскольку это лишь патент, нет никаких гарантий, что Huawei выпустит такое устройство.