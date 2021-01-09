Huawei запатентовала совершенно новые процессоры

Товарные знаки отнесли к классу 9, который включает в себя оборудование для распознавания лиц, смартфоны, приложения, операционные системы компьютера, дисплеи, оборудование для сетевой связи и др. Также товарные знаки попадают под категорию 42 по международной классификации, которая применима к проектированию компьютерного оборудования, научным разработкам и т.д.

В заявках не указано информации о применении Lingxi Chip и Lingxi Processor, но инсайдер утверждает, что эти чипы будут использоваться в самодельных или сторонних платформах на базе сетевой технологии Huawei HiLink. Кроме того, чипсеты могут быть разработаны для устройств с операционной системой HarmonyOS.

Напомним, для смартфонов у Huawei уже есть чипсет Kirin, но из-за санкций США компания испытывает трудности с выпуском новых моделей.