Наука и технологии
Сегодня 16:08
Huawei запустила платную подписку на фильмы и сериалы
Сервис работает и в России
Huawei запустила платную подписку на собственный сервис потокового видео Huawei Video. Там можно найти фильмы и сериалы. Сервис доступен и в России.
Подписка называется Huawei Video+. Она даёт доступ к обновлённой библиотеке сервиса. Он, кстати, был запущен ещё в 2016 году. В Россию пришёл в 2019. На Huawei Video есть даже российские фильмы и сериалы, а также документалки.
Пользователи могут и не покупать подписку — они смогут смотреть некоторые видео бесплатно. Библиотеку платного же контента тут помогали собрать крупнейшие производители и дистрибьюторы видео, в том числе Star Media, ITV Studios и др.
Стоимость подписки Huawei Video+ составляет 499 рублей в месяц. Для новых пользователей предусмотрен бесплатный пробный период.