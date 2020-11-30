Huawei запустила платную подписку на фильмы и сериалы

Подписка называется Huawei Video+. Она даёт доступ к обновлённой библиотеке сервиса. Он, кстати, был запущен ещё в 2016 году. В Россию пришёл в 2019. На Huawei Video есть даже российские фильмы и сериалы, а также документалки.

Пользователи могут и не покупать подписку — они смогут смотреть некоторые видео бесплатно. Библиотеку платного же контента тут помогали собрать крупнейшие производители и дистрибьюторы видео, в том числе Star Media, ITV Studios и др.

Стоимость подписки Huawei Video+ составляет 499 рублей в месяц. Для новых пользователей предусмотрен бесплатный пробный период.