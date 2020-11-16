Huawei запустила розыгрыш призов и скидки до 50% на устройства

Акция Huawei продлится с 16 по 19 ноября. В рамках распродажи компания предлагает, например, смартфон nova 5T с процессором Kirin 980, четверной камерой и модулем NFC за 22 990 рублей вместо 27 990. Также в подарок идёт фитнес-браслет Huawei Band 4. Huawei P30 Lite тоже продаётся по сниженной на 4 тысячи рублей цене и тоже с подарком.

Что касается розыгрыша, то он называется «Колесо удачи». Чтобы в нём участвовать, нужно авторизоваться на сайте. Есть возможность выиграть купон на 2000 рублей или устройства, в числе которых Huawei P40 Pro Plus.

Все предложения акции Huawei доступны по этой ссылке. У Honor заведена отдельная страница. Акция бренда пройдёт до 23 ноября.