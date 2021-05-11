Huawei запустила в России фирменную подписку на лицензионную музыку

В сервисе есть чарты и подборки музыки по различным жанрам. Например, в Huawei Музыке можно найти специальный канал с треками для занятий спортом. Сервис может работать в связке с приложением Huawei Здоровье и автоматически подбирать песни в соответствии с частотой пульса пользователя.

В сервисе используются звуковые эффекты Histen, которые придают звучанию дополнительный объём, динамику. Из Huawei Музыки можно скачивать треки, скоро появится отображение текста песни. Приложение поддерживает жесты для управления воспроизведением на ходу.

В честь запуска сервиса Huawei предлагает три месяца бесплатного доступа. После окончания пробного периода стоимость подписки составит 169 рублей в месяц.